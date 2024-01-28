В Финляндии пройдут президентские выборы

Президентские выборы пройдут в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства.

Президентские выборы пройдут в Финляндии, в ходе них будет выбран 13-й по счету глава государства.

Как передает Report, всего на этот пост претендуют девять кандидатов, выдвинутые как от политических партий, так и от движений избирателей.

Проголосовать на выборах смогут граждане Финляндии, достигшие 18 лет. Право голоса имеют порядка 4,55 млн человек (население страны составляет 5,56 млн человек). Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 бакинское) и будут работать до 20:00 (22:00 бакинское). Досрочное голосование состоялось 17-23 января, явка составила 44,7%.

Итоги выборов станут известны до конца дня. В случае победы одного из кандидатов инаугурация нового президента состоится 1 февраля. Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, двое претендентов с наибольшими результатами выйдут во второй тур, который состоится 11 февраля.

Президента в Финляндии избирают на шестилетний срок.