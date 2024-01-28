В Финляндии проходят президентские выборы

В Финляндии проходят президентские выборы.

В Финляндии проходят президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на министерство юстиции страны, более 900 избирательных участков по всей стране открылись в 09:00 по местному времени.

Принять участие в голосовании жители смогут до 20:00. Сразу после закрытия участков Минюст Финляндии опубликует первые итоги выборов.

Финны будут выбирать из девяти кандидатов. Как ожидается по соцопросам, основная борьба развернется между бывшим главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим главой правительства профессором Александром Стуббом.