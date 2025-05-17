В Финляндии при столкновении вертолетов погибли пять человек

Столкновение двух вылетевших из Таллина вертолетов в районе аэродрома Эура на западе Финляндии привело к гибели, предположительно, пятерых человек.

Столкновение двух вылетевших из Таллина вертолетов в районе аэродрома Эура на западе Финляндии привело к гибели, предположительно, пятерых человек.

Как передает Report, об этом сообщил портал национального гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на представителя МИД страны.

Ранее финский общественный вещатель Yle сообщал со ссылкой на местную спасательную службу, что сегодня в первой половине дня в западной провинции Сатакунта столкнулись два вертолета. Позже полиция Финляндии подтвердила, что на борту двух вертолетов легких моделей Robinson R44 Raven находилось пять человек - двое в одном и трое в другом. Полицейские работают над установлением личностей жертв.

Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп, слова которого приводит ERR, заявил, что, по предварительным данным, в результате столкновения никто не выжил. Он также не привел информации о личностях погибших. Как отмечают эстонские СМИ со ссылкой на свои источники, речь может идти о нескольких предпринимателях из Эстонии.

Министерство обороны Финляндии ранее также подчеркнуло, что столкновение в воздушном пространстве страны никак не связано с финскими военными объектами и военной техникой.