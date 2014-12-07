В Финляндии предложили объединить финские и шведские ВМС и ВВС

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министр обороны Финляндии Карл Хаглунд считает, что Финляндия и Швеция должны существенно усилить оборонное сотрудничество и объединить военно-морские и военно-воздушные силы. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на финское агентство Yle.

Хаглунд выразил надежду на то, что объединение состоится через пять лет. По мнению министра, совместная оборона была бы более эффективной, а у Финляндии появились бы подводные лодки. Хаглунд также заявил, что для объединения необходимо принять ряд политических решений, а также заключить оборонный союз со Швецией.

Ранее в ноябре глава ВМС Швеции Сверек Герансон предложил объединить руководство военно-морских сил двух стран, напоминает Report.

В состав ВВС Финляндии входят около ста бомбардировщиков и истребителей американского и британского производства, а также несколько транспортных судов. Финский флот насчитывает около 40 кораблей различного класса — от минных заградителей до боевых катеров. В военно-воздушные силы Швеции входят более ста истребителей собственного производства, несколько транспортных самолетов, два самолета радио-электронного подавления и более 30 вертолетов. ВМС королевства состоит из 5 подводных лодок и нескольких десятков судов различного класса.