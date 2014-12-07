В Финляндии предложили объединить финские и шведские ВМС и ВВС

Хаглунд выразил надежду на то, что объединение состоится через пять лет. По мнению министра, совместная оборона была бы более эффективной, а у Финляндии появились бы подводные лодки. Хаглунд также заявил, что для объединения необходимо принять ряд политических решений, а также заключить оборонный союз со Швецией.
Ранее в ноябре глава ВМС Швеции Сверек Герансон предложил объединить руководство военно-морских сил двух стран, напоминает Report.
В состав ВВС Финляндии входят около ста бомбардировщиков и истребителей американского и британского производства, а также несколько транспортных судов. Финский флот насчитывает около 40 кораблей различного класса — от минных заградителей до боевых катеров. В военно-воздушные силы Швеции входят более ста истребителей собственного производства, несколько транспортных самолетов, два самолета радио-электронного подавления и более 30 вертолетов. ВМС королевства состоит из 5 подводных лодок и нескольких десятков судов различного класса.
News DepartmentАвтор новости
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