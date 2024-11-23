В Финляндии предложили подумать о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить вопрос о выходе из Оттавской конвенции по отказу от противопехотных мин.

Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить вопрос о выходе из Оттавской конвенции по отказу от противопехотных мин.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил в субботу программе новостей телеканала MTV News Extra.

"Обстановка в плане безопасности значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году", - сказал он.

Он отметил, что присоединение к соглашению отразили ситуацию того времени. Сейчас обстановка в области безопасности совершенно иная и необходимо готовиться к применению военной силы, считает Яаккола.

По его мнению, нужно обсудить вопрос и о новых оборонных технологиях.

"Я бы обсудил не только противопехотные мины, но и все другие варианты, которые могут быть полезны для развития безопасности и обороны Финляндии", - сказал командующий.