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В Финляндии предложили подумать о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

В Финляндии предложили подумать о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить вопрос о выходе из Оттавской конвенции по отказу от противопехотных мин.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 15:17
В Финляндии предложили подумать о выходе из конвенции по отказу от противопехотных мин

Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола предложил обсудить вопрос о выходе из Оттавской конвенции по отказу от противопехотных мин.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил в субботу программе новостей телеканала MTV News Extra.

"Обстановка в плане безопасности значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции в 2012 году", - сказал он.

Он отметил, что присоединение к соглашению отразили ситуацию того времени. Сейчас обстановка в области безопасности совершенно иная и необходимо готовиться к применению военной силы, считает Яаккола.

По его мнению, нужно обсудить вопрос и о новых оборонных технологиях.

"Я бы обсудил не только противопехотные мины, но и все другие варианты, которые могут быть полезны для развития безопасности и обороны Финляндии", - сказал командующий.

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