О нас

В Финляндии предложили отменить практику двойного гражданства

В Финляндии предложили отменить практику двойного гражданства Третья по популярности в Финляндии партия "Истинные финны" предложила отменить практику двойного гражданства из-за ухудшения отношений с Россией.
Другие страны
16 августа 2022 г. 18:49
В Финляндии предложили отменить практику двойного гражданства

Третья по популярности в Финляндии партия "Истинные финны" предложила отменить практику двойного гражданства из-за ухудшения отношений с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной программе партии, представленной во вторник.

"Если полная отмена двойного гражданства не будет одобрена другими парламентариями, хорошим компромиссом было бы ограничение права на двойное гражданство для лиц, не являющихся гражданами ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития, Россия в нее не входит]", - заявила председатель партии Риикка Пурра. Она отметила, что предложение "связано с событиями в России".

По данным Национального статистического центра Финляндии, в 2021 году в стране проживало около 150 тыс. обладателей двойного гражданства, причем значительная часть из них наряду с финским имеют гражданство РФ - примерно 38 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Finlandiyada ikili vətəndaşlığın ləğvi təklif olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
16 августа 2022 г. 12:35
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
16 августа 2022 г. 11:53
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 11:49
МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне
МИД: Ждем привлечения к ответственности напавших на посольство Азербайджана в Лондоне
16 августа 2022 г. 10:14
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
15 августа 2022 г. 14:09
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi