В Финляндии предложили отменить практику двойного гражданства

Третья по популярности в Финляндии партия "Истинные финны" предложила отменить практику двойного гражданства из-за ухудшения отношений с Россией.

Третья по популярности в Финляндии партия "Истинные финны" предложила отменить практику двойного гражданства из-за ухудшения отношений с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленной программе партии, представленной во вторник.

"Если полная отмена двойного гражданства не будет одобрена другими парламентариями, хорошим компромиссом было бы ограничение права на двойное гражданство для лиц, не являющихся гражданами ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития, Россия в нее не входит]", - заявила председатель партии Риикка Пурра. Она отметила, что предложение "связано с событиями в России".

По данным Национального статистического центра Финляндии, в 2021 году в стране проживало около 150 тыс. обладателей двойного гражданства, причем значительная часть из них наряду с финским имеют гражданство РФ - примерно 38 тыс. человек.