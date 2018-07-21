В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолёт

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/Норвежский вертолёт с двумя людьми на борту упал в Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщают норвежские спасательные службы на своей странице в Twitter.

Отмечается, что к месту происшествия вылетели два вертолёта скорой помощи из Норвегии. Спасательные работы координируются с финской стороной.

Уточняется, что в настоящий момент неизвестна судьба находившихся на борту пилота и пассажира, а также причина произошедшего.