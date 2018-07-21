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    В Финляндии потерпел крушение норвежский вертолёт

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/Норвежский вертолёт с двумя людьми на борту упал в Финляндии.

    Как передает Report, об этом сообщают норвежские спасательные службы на своей странице в Twitter.

    Отмечается, что к месту происшествия вылетели два вертолёта скорой помощи из Норвегии. Спасательные работы координируются с финской стороной.

    Уточняется, что в настоящий момент неизвестна судьба находившихся на борту пилота и пассажира, а также причина произошедшего.

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