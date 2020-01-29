В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом у туриста из Уханя подтвержден в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

"Путешественнику был поставлен диагноз коронавирусная инфекция в центральной больнице Лапландии. Это первый подтвержденный случай в Финляндии", - говорится в сообщении Института.

По сообщениям финских СМИ, это 32-летяя китаянка из Уханя, которая покинула КНР пять дней назад, ее состояние оценивается как хорошее.