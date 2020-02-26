В Финляндии подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом у гражданина Финляндии, прибывшего из Милана подтвержден в среду.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

"У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме", - говорится в сообщении.

Финские СМИ уточняют, что речь идет о женщине, гражданке Финляндии, трудоспособного возраста, которая сама обратилась в медицинское учреждение и чувствует себя хорошо.