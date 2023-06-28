В Финляндии планируют ввести новые ограничения для россиян

Власти Финляндии хотят ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов и владельцев недвижимости.

Власти Финляндии хотят ввести ограничение на въезд для россиян-абитуриентов и владельцев недвижимости.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

"Собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия", - заявил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер.

В отношении абитуриентов ситуация складывается таким образом, что россияне потеряют возможность поступать в училища - и смогут только поступать по учебным программам для получения квалификации или степени.

Ранее правительство Финляндии сообщило по итогам совместного заседания главы государства и комитета по иностранным делам и политике безопасности, что власти планируют ужесточить ограничения на въезд для россиян.