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В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем

В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может пойти на сокращение работников.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 10:25
В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может пойти на сокращение работников.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно данным компании, причинами финансовых сложностей стали инфляция, спад в тяжелой промышленности, прекращение сообщения с Россией и последствия пандемии COVID-19. Все эти факторы негативно влияют на рентабельность компании.

"Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции", - пояснила генеральный директор компании Элис Маркул.

Отмечается, что, по предварительным данным, необходимо сократить 80 рабочих. На данный момент в VR работает 1200 человек.

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