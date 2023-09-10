В Финляндии планируют сократить работников железной дороги из-за финансовых проблем

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может пойти на сокращение работников.

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может пойти на сокращение работников.

Как передает Report , об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно данным компании, причинами финансовых сложностей стали инфляция, спад в тяжелой промышленности, прекращение сообщения с Россией и последствия пандемии COVID-19. Все эти факторы негативно влияют на рентабельность компании.

"Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции", - пояснила генеральный директор компании Элис Маркул.

Отмечается, что, по предварительным данным, необходимо сократить 80 рабочих. На данный момент в VR работает 1200 человек.