В Финляндии озвучили сроки возобновления работы газопровода в Эстонию

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев.

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев.

Как передает Report , об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в беседе с журналом Demokraatti.

"Грёнлунд утверждает, что возвращение трубы в эксплуатацию, безусловно, займет месяцы", — передает издание.

По словам директора Gasgrid Finland, в настоящее время нет оценки предполагаемого места утечки. Также нет достаточной информации, чтобы понять причину произошедшего. При этом сейчас клапаны трубопровода закрыты, а утечка остановлена, отметил он. Пока ведутся ремонтные работы, поставки природного ресурса будут осуществляться через терминал СПГ Inkoo.

"Терминал СПГ Inkoo, успешно введенный в эксплуатацию в начале года, имеет все условия для поставки необходимого Финляндии объема газа и в предстоящем зимнем сезоне, когда потребление газа будет выше. У него есть для этого возможности", — подчеркнул Грёнлунд.

О том, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку, стало известно ранее 8 октября. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.