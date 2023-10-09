О нас

В Финляндии озвучили сроки возобновления работы газопровода в Эстонию

В Финляндии озвучили сроки возобновления работы газопровода в Эстонию Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев.
Другие страны
9 октября 2023 г. 03:49
В Финляндии озвучили сроки возобновления работы газопровода в Эстонию

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет восстановлена через несколько месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в беседе с журналом Demokraatti.

"Грёнлунд утверждает, что возвращение трубы в эксплуатацию, безусловно, займет месяцы", — передает издание.

По словам директора Gasgrid Finland, в настоящее время нет оценки предполагаемого места утечки. Также нет достаточной информации, чтобы понять причину произошедшего. При этом сейчас клапаны трубопровода закрыты, а утечка остановлена, отметил он. Пока ведутся ремонтные работы, поставки природного ресурса будут осуществляться через терминал СПГ Inkoo.

"Терминал СПГ Inkoo, успешно введенный в эксплуатацию в начале года, имеет все условия для поставки необходимого Финляндии объема газа и в предстоящем зимнем сезоне, когда потребление газа будет выше. У него есть для этого возможности", — подчеркнул Грёнлунд.

О том, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку, стало известно ранее 8 октября. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Газопровод Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi