О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии
Другие страны
18 февраля 2021 г. 04:39
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает организация в пресс-релизе.

"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов", - говорится в сообщении Vita Laboratories.

В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.

Отметим, что в Финляндии COVID-19 заболели 51 595 человек, умерли 723 пациента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

На акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек
ВидеоНа акциях протеста в Испании задержали несколько десятков человек
18 февраля 2021 г. 04:06
Нетаньяху провел переговоры с Байденом
Нетаньяху провел переговоры с Байденом
18 февраля 2021 г. 02:41
Стрельба в США, есть пострадавшие
Стрельба в США, есть пострадавшие
18 февраля 2021 г. 02:30
В США снесли Trump Plaza
ВидеоВ США снесли Trump Plaza
17 февраля 2021 г. 21:25
США внесут 200 млн долларов в бюджет ВОЗ
США внесут 200 млн долларов в бюджет ВОЗ
17 февраля 2021 г. 20:00
Супруг Елизаветы II госпитализирован
Супруг Елизаветы II госпитализирован
17 февраля 2021 г. 19:05
ЕК: Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не остановит вирус
ЕК: Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не остановит вирус
17 февраля 2021 г. 18:25
Генсек ООН: Распространение вакцин от COVID-19 в мире несправедливо
Генсек ООН: Распространение вакцин от COVID-19 в мире несправедливо
17 февраля 2021 г. 18:02
Почти 30 человек умерли в США от последствий холодов
Почти 30 человек умерли в США от последствий холодов
17 февраля 2021 г. 17:51
ЕС подпишет второй контракт с компаниями Pfizer и Moderna
ЕС подпишет второй контракт с компаниями Pfizer и Moderna
17 февраля 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi