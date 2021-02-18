В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии

Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает организация в пресс-релизе.

"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов", - говорится в сообщении Vita Laboratories.

В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.

Отметим, что в Финляндии COVID-19 заболели 51 595 человек, умерли 723 пациента.