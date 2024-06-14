В Финляндии обнаружили новый для страны вид насекомых-вредителей

В Финляндии впервые обнаружено насекомое-вредитель ильмовый пилильщик.
Как передает Report, об этом сообщает профильное издание Mets Lehti.
Вид был обнаружен в Финляндии профессором-энтомологом Университета Оулу Марко Мутаненом.
Ученый считает, что вредитель мог прилететь в Финляндию из Эстонии, где был обнаружен несколько лет назад. Насекомое распространяется по Европе примерно на 100 км в год, уничтожая целые леса.
Ожидается, что ильмовый пилильщик продолжит распространение в парках и естественных лесах Финляндии.