В Финляндии обнаружили новый для страны вид насекомых-вредителей

В Финляндии впервые обнаружено насекомое-вредитель ильмовый пилильщик.

В Финляндии впервые обнаружено насекомое-вредитель ильмовый пилильщик.

Как передает Report, об этом сообщает профильное издание Mets Lehti.

Вид был обнаружен в Финляндии профессором-энтомологом Университета Оулу Марко Мутаненом.

Ученый считает, что вредитель мог прилететь в Финляндию из Эстонии, где был обнаружен несколько лет назад. Насекомое распространяется по Европе примерно на 100 км в год, уничтожая целые леса.

Ожидается, что ильмовый пилильщик продолжит распространение в парках и естественных лесах Финляндии.