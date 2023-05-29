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В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023.
Другие страны
29 мая 2023 г. 04:13
В Финляндии, Норвегии и Швеции начинаются крупнейшие в Европе учения ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, Норвегии и Швеции с 29 мая по 9 июня проведут крупнейшие учения Arctic Challenge 2023.

Как передает Report, учения возглавляют финские ВВС, которые отвечают за планирование и руководство.

"В учениях примут участие около 3 тысяч военных и 150 летательных аппаратов из вооруженных сил 14 стран", — говорится в заявлении.

Кроме Финляндии, Норвегии и Швеции, в учениях примут участие представители Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ, Швейцарии, Дании, Чехии, США.

На учениях будут и представители НАТО со своими самолетами AWACS. В мероприятиях будут также задействованы транспортные самолеты, самолеты-заправщики.

Миссии будут проводиться в основном в районах над северными регионами Финляндии, Норвегии и Швеции.

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