Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Финляндии пока не квалифицирует нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило МВД республики.

"Полиция в настоящий момент не рассматривает случившееся как теракт. Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не решили, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, является иностранцем.

***20:24

В результате нападения неизвестного с ножом на людей в финском городе Турку на юго-западе страны погиб 1, ранены 8 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространило информагентство STT.

***18:16

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Финляндии неизвестный напал с ножом на людей.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, инцидент зарегистрирован в городе Турку на западе страны.

В информации сообщается о ранении довольно большого количества людей.

Полиция сообщает, что преступник был обезврежен.

Как пишет газета "The Turun Sanomat", в результате инцидента погиб один человек.