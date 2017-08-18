Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Финляндии пока не квалифицирует нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт.
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило МВД республики.
"Полиция в настоящий момент не рассматривает случившееся как теракт. Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране", - говорится в заявлении.
Как ранее сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не решили, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, является иностранцем.
***20:24
В результате нападения неизвестного с ножом на людей в финском городе Турку на юго-западе страны погиб 1, ранены 8 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространило информагентство STT.
***18:16
Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Финляндии неизвестный напал с ножом на людей.
Как сообщает Report со ссылкой на NTV, инцидент зарегистрирован в городе Турку на западе страны.
В информации сообщается о ранении довольно большого количества людей.
Полиция сообщает, что преступник был обезврежен.
Как пишет газета "The Turun Sanomat", в результате инцидента погиб один человек.
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