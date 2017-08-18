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    Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт - ОБНОВЛЕНО - 2

    Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Финляндии пока не квалифицирует нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило МВД республики.

    "Полиция в настоящий момент не рассматривает случившееся как теракт. Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране", - говорится в заявлении.

    Как ранее сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не решили, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, является иностранцем.

    ***20:24

    В результате нападения неизвестного с ножом на людей в финском городе Турку на юго-западе страны погиб 1, ранены 8 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, информацию распространило информагентство STT.

    ***18:16

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Финляндии неизвестный напал с ножом на людей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, инцидент зарегистрирован в городе Турку на западе страны. 

    В информации сообщается о ранении довольно большого количества людей. 

    Полиция сообщает, что преступник был обезврежен. 

    Как пишет газета "The Turun Sanomat", в результате инцидента погиб один человек. 

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