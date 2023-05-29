В Финляндии не исключают развал ОБСЕ

ОБСЕ может распасться из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.

ОБСЕ может распасться из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Yle, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - отметил Хаависто.

Отмечается, что согласно уставу организации, председательство, которое ротируется между странами-членами, должно получить утверждение всеми 57 государствами-членами.

Однако в этом году Россия и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а сама Эстония отказаться от своей кандидатуры не готова.