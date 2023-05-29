О нас

В Финляндии не исключают развал ОБСЕ

В Финляндии не исключают развал ОБСЕ ОБСЕ может распасться из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.
Другие страны
29 мая 2023 г. 05:50
В Финляндии не исключают развал ОБСЕ

ОБСЕ может распасться из-за нежелания Российской Федерации и Беларуси одобрить председательство Эстонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Yle, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", - отметил Хаависто.

Отмечается, что согласно уставу организации, председательство, которое ротируется между странами-членами, должно получить утверждение всеми 57 государствами-членами.

Однако в этом году Россия и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а сама Эстония отказаться от своей кандидатуры не готова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiya ATƏT-in dağılmasını istisna etmir

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi