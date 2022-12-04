В Финляндии назвали ядерные угрозы России главной причиной стремления в НАТО

Главная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в ядерных угрозах со стороны России после начала войны в Украине.

Главная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в ядерных угрозах со стороны России после начала войны в Украине.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью агентству Kyodo.

"Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России", - сказал он.

По его словам, с началом войны в Украине реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась. Как утверждает Хаависто, с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, как реагировать и где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.

Протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии не ратифицировали 2 из 30 стран альянса - Венгрия и Турция. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма и Хельсинки в обмен на ратификацию выдать лиц, обвиняемых в террористической деятельности.