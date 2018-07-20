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    В Финляндии назвали cтоимость организации саммита Путина и Трампа в Хельсинки

    Согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплатила расходы на его проведение© Getty

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Стоимость организации и проведения встречи президентов России Владимира Путина и США - Дональда Трампа в Хельсинки, по предварительным данным, превысила 4 млн евро, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Министерство внутренних дел Финляндии сообщил, что согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.

    На МВД пришлась большая часть расходов, примерно в 2,7 млн евро. Из них 2 млн евро потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальное - на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы. Оборонительным силам за помощь в охране министерство переведет 400 тыс. евро. В то же время здесь пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

    Около 400 тыс. евро было потрачено на выплаты сотрудникам и солдатам-срочникам Оборонительных сил, обеспечивавшим охрану 16 июля. 10 тыс. евро стоила сауна и раздача финской клубники, а также гороха аккредитованным журналистам.

    Второй по величине счет - порядка 1 - 1,15 млн евро - выставлен министерству иностранных дел. Наибольшая часть этих денег потрачена на аренду дворца "Финляндия" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

    Итоговая сумма затрат будет названа осенью.

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