В Финляндии намерены отменить демилитаризованный статус Аландских островов

В Финляндии после присоединения к НАТО задумались о том, чтобы отменить демилитаризованный статус Аландских островов.

В Финляндии после присоединения к НАТО задумались о том, чтобы отменить демилитаризованный статус Аландских островов.

Как передает Report, об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

С 1856 года данная территория имеет демилитаризованный статус, это подтверждает ряд соглашений. Однако некоторые финские политики намерены добиться отмены этого статуса.

В частности, депутаты парламента Финляндии Ярмо Линдберг и Пекка Товери полагают, что в связи с политикой России следует пересмотреть вопрос о мирном статусе островов.

Однако власти Аландских островов, напротив, хотят сохранить демилитаризованный статус.