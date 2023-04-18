В Финляндии наложили арест на здание и участок Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии из-за санкций ЕС арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также участок земли, на котором оно располагается.
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Издание указывает, что решение о введении ограничений в отношении этих активов государственные приставы приняли "неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики", которое ссылалось на "необходимость исполнения санкций ЕС".
В течение периода действия ареста России и ее структурам "не разрешается передавать, уничтожать или закладывать данное имущество", площадь которого составляет более 3,3 тыс. кв. м, уточняет газета.