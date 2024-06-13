В Финляндии начнут вакцинацию от птичьего гриппа

Финляндия планирует как можно скорее начать вакцинацию против птичьего гриппа.

Финляндия планирует как можно скорее начать вакцинацию против птичьего гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство социального благополучия и здравоохранения страны.

Финляндия получит вакцины в рамках совместной закупки ЕС, в которой участвуют 15 стран.

Вакцина против птичьего гриппа была разработана фармацевтической компанией Seqirus UK Ltd., и контракт на поставку этой вакцины будет действовать в течение четырех лет. Страны, участвующие в совместной закупке, будут заказывать вакцины в зависимости от своих национальных потребностей, уточняет Минсоцздрав.

Птичий грипп A(H5N1) широко циркулировал среди диких птиц по всей Европе в 2020-2023 годах. В Финляндии вирус A(H5N1) вызвал массовую гибель диких птиц и заражение пушных зверей летом 2023 года. До сих пор в Финляндии не было выявлено случаев заражения людей птичьим гриппом.