В Финляндии начинаются масштабные военные учения у границ с РФ

В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военных.
Как передает
В маневрах будут использованы 600 единиц транспортной и боевой военной техники, транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.
Военные отработают подготовку к наступлению и обороне, ведение боя на изнурение наступающего противника, а также ведение боя в темное время суток, и ведение боя в условиях финской зимы.
До этого телерадиокомпания ERR сообщала, что в первой половине декабря запланировано проведение военных учений "Молния" (Picne) в Эстонии с участием стран Североатлантического альянса (НАТО).