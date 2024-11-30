В Финляндии начинаются масштабные военные учения у границ с РФ

В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военных.

В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысячи военных.

Как передает Report , учения пройдут в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря.

В маневрах будут использованы 600 единиц транспортной и боевой военной техники, транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.

Военные отработают подготовку к наступлению и обороне, ведение боя на изнурение наступающего противника, а также ведение боя в темное время суток, и ведение боя в условиях финской зимы.

До этого телерадиокомпания ERR сообщала, что в первой половине декабря запланировано проведение военных учений "Молния" (Picne) в Эстонии с участием стран Североатлантического альянса (НАТО).