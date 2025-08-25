В Финляндии начался суд над командованием танкера Eagle S, повредивший электрокабель

В Окружном суде Хельсинки в понедельник начался судебный процесс над командованием танкера Eagle S, который повредил 25 декабря 2024 года электрокабель и четыре телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией.

Как передает Report, об этом сообщает портал Yle.

Отмечается, что под судом находится капитан судна Давид Вадчкория и два его заместителя.

Портал отмечает, что прокуратура Финляндии просит суд приговорить капитана и двух штурманов как минимум к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за причинение вреда при отягчающих отягчающих обстоятельствах и создания помех телекоммуникациям. Максимальное наказание за это правонарушение при отягчающих обстоятельствах составляет десять лет.

По информации прокурора, судно прошло 90 километров, волоча якорь по морскому дну, и замедлило ход, когда проходило над подводными кабелями в Финском заливе. Финляндия признала это действие актом саботажа.

Напомним, что в начале января этого года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Финский оператор электросетей Fingrid, владеющий кабелем EstLink 2, обратился в суд с требованием наложить арест на нефтяной танкер. Судно подозревали в причастности к повреждению электрического кабеля.