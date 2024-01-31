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В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов

В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии.
Другие страны
31 января 2024 г. 11:19
В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов

Досрочное голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии.

Как передает Report, досрочное голосование начинается 31 января и продлится до 6 февраля в Финляндии и до 3 февраля за рубежом.

Предварительные итоги досрочного голосования станут известны после закрытия участков в основной день выборов, который запланирован на 11 февраля.

Во второй тур вышли экс-премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто. За Стубба отдали голоса 27,2% избирателей, за Хаависто - 25,8%, свидетельствуют предварительные данные Минюста после подсчета 100% голосов.

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Версия на английском языке Early voting in second round of presidential elections starts in Finland

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