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В Финляндии начались забастовки работников промышленности и транспорта

В Финляндии начались забастовки работников промышленности и транспорта Ряд профсоюзов Финляндии объявил о начале забастовок работников промышленной и транспортной отраслей.
Другие страны
27 января 2025 г. 18:46
В Финляндии начались забастовки работников промышленности и транспорта

Ряд профсоюзов Финляндии объявил о начале забастовок работников промышленной и транспортной отраслей.

Как передает Report, об этом сообщил Yle.

По его информации, причиной протестных акций стало недовольство работников условиями труда. В них примут участие сотрудники таких крупных компаний, как UPM, Metso, Nokia, Orion, ABB, Kone, а также пилоты авиакомпании Finnair. Отмечается, что волна забастовок продлится до 14 февраля.

Напомним, что в мае 2024 года парламент Финляндии одобрил предложение правительства об ограничении политических забастовок. Согласно документу, политическая забастовка в стране не может длиться более 24 часов, другие забастовки - не более двух недель. Данный закон был одним из основных в правительственной программе премьер-министра Петтери Орпо, приступившего к работе в конце июня 2023 года. Ограничения формата забастовок вызвали многомесячные протесты профсоюзов, что принесло экономике Финляндии огромные убытки.

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