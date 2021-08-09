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В Финляндии начали вакцинировать детей старше 12 лет

В Финляндии начали вакцинировать детей старше 12 лет Власти Финляндии начали в понедельник вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Другие страны
9 августа 2021 г. 16:13
В Финляндии начали вакцинировать детей старше 12 лет

Власти Финляндии начали в понедельник вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, привиться они могут и без согласия законных представителей.

Как ранее сообщило министерство социальных дел и здравоохранения страны, для иммунизации будут использоваться вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые одобрены в стране для лиц старше 12 лет. Вакцинация может проводиться в школах. Дети самостоятельно могут принять решение о вакцинации без согласия законных представителей.

"Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учетом его возраста и уровня развития", - пояснило министерство в пресс-релизе.

До настоящего времени вакцинировать детей рекомендовали только в случае их принадлежности к группе риска и только препаратом Pfizer.

Рост количества заболевших в Финляндии начался в июле после спада в мае-июне. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 112 тыс.

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Версия на английском языке Finland starts vaccination of children aged over 12 years

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