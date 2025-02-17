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В Финляндии началась забастовка работников торговли

В Финляндии началась забастовка работников торговли Сотрудники сферы торговли в понедельник проводят забастовку в Финляндии.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 12:12
В Финляндии началась забастовка работников торговли

Сотрудники сферы торговли в понедельник проводят забастовку в Финляндии.

Как передает Report, об этом сообщает портал телерадиовещания Yle со ссылкой на профсоюз работников сферы обслуживания (PAM) и представителя Федерации торговли.

"Федерация торговли Финляндии в воскресенье не смогла прийти к соглашению по трудовому спору, поэтому в понедельник начинается забастовка в сфере розничной логистики, которая продлится до утра четверга", - сообщил портал.

Отмечается, что в среду утром начнется забастовка в магазинах, если до этого времени не будет достигнуто соглашение.

По данным PAM, акция затронет около 70 тыс. работников и около 3 тыс. магазинов и иных связанных с торговлей объектов.

В профсоюзе требуют повышения зарплаты работник на 10%. Кроме того, в РАМ также призывают внести поправки в коллективный договор, чтобы обеспечить лучшую защиту прав сотрудников, занятых неполный рабочий день.

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