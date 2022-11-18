О нас

В Финляндии конфисковали три частных самолета россиян

В Финляндии конфисковали три частных самолета россиян Правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, которые принадлежат российским гражданам.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 12:33
В Финляндии конфисковали три частных самолета россиян

Правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, которые принадлежат российским гражданам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финский телеканал YLE.

Полиция Финляндии подозревает, что обслуживаемые финской компанией Polar Aviation Oy воздушные судна принадлежат или используются россиянами, которые числятся в санкционных списках Евросоюза и США.

При этом в самой Polar Aviation отрицают, что эти граждане РФ были их клиентами.

"Мы не имеем к ним никакого отношения", - приводит канал слова представителя финской компании.

Как заявил один из юристов компании, деятельность Polar Aviation полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi