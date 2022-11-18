В Финляндии конфисковали три частных самолета россиян

Правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, которые принадлежат российским гражданам.

Правоохранительные органы Финляндии изъяли три частных самолета, которые принадлежат российским гражданам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финский телеканал YLE.

Полиция Финляндии подозревает, что обслуживаемые финской компанией Polar Aviation Oy воздушные судна принадлежат или используются россиянами, которые числятся в санкционных списках Евросоюза и США.

При этом в самой Polar Aviation отрицают, что эти граждане РФ были их клиентами.

"Мы не имеем к ним никакого отношения", - приводит канал слова представителя финской компании.

Как заявил один из юристов компании, деятельность Polar Aviation полностью прозрачна для международной авиации и различных органов власти.