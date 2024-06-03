В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"

Производство энергии на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины.
Как передает Report, об этом сообщает оператор TVO.
"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано сегодня в 11.41 из-за неисправности турбины. В настоящее время ведется расследование", - сказано в сообщении.
АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.