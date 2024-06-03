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В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"

В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3" Производство энергии на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины.
Другие страны
3 июня 2024 г. 17:18
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС Олкилуото-3

Производство энергии на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины.

Как передает Report, об этом сообщает оператор TVO.

"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано сегодня в 11.41 из-за неисправности турбины. В настоящее время ведется расследование", - сказано в сообщении.

АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.

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Версия на английском языке Olkiluoto 3: Finland’s nuke powerhouse faces unexpected setback
Версия на азербайджанском языке Finlandiyada “Olkiluoto-3” AES-in fəaliyyəti nasazlıq səbəbindən dayandırılıb

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