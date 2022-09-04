В Финляндии энергокомпаниям хотят выделить кредиты на сумму до €10 млрд

Власти Финляндии в рамках оказания помощи подготовили программу кредитов и гарантий на сумму до 10 млрд евро для энергетических компаний.

Власти Финляндии в рамках оказания помощи подготовили программу кредитов и гарантий на сумму до 10 млрд евро для энергетических компаний.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства республики на своем сайте.

Уточняется, что государство планирует выдавать кредиты на срок около двух лет предприятиям, которые занимаются производством электроэнергии, для покрытия потребности в ликвидности. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрят на заседании кабмина 5 сентября.