В Финляндии допускают возможность возврата противопехотных мин в оборонительный арсенал

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в стране изучают вопрос возможного возвращения противопехотных мин в оборонительный арсенал из-за предполагаемой угрозы со стороны России.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в стране изучают вопрос возможного возвращения противопехотных мин в оборонительный арсенал из-за предполагаемой угрозы со стороны России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мир значительно изменился по сравнению с тем временем, когда был заключен Оттавский договор о запрете противопехотных мин", - сказал Стубб, отметив, что "Россия является самой большой угрозой безопасности".

Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин в 2012 году.