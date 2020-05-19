В Финляндии жертвами COVID-19 стали свыше 300 человек

В Финляндии зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса за сутки, один человек умер.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 399 (+19)", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам THL, как минимум пять тысяч человек выздоровели.

По данным на cегодня, 112 человек находятся в больнице, из них 25 в реанимации, 301 умер. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 114 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 71 человек старше 90 лет.