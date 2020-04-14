​В Финляндии число жертв коронавируса достигло 64 человек

В Финляндии зарегистрировано 97 новых случаев коронавируса за сутки, пять человек умерли, общее число погибших составило 64. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 14 апреля всего 3 161 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 3 064 случаях заболевания.

232 человека госпитализированы, из них 75 в реанимации, 64 умерли. Средний возраст погибших - 81 год.