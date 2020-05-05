В Финляндии число жертв COVID-19 достигло 246

В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки, шесть человек умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 5 мая всего 5 412 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

По данным на 5 мая, 195 человек находились в больнице, из них 48 в реанимации, 246 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.