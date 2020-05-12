В Финляндии число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч

За последние сутки в Финляндии отмечено еще 4 летальных исхода от коронавируса и 19 случаев заражения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Отмечается, что в общей сложности зарегистрировано 6 003 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19), статистика летальных исходов достигла 275. Средний возраст умерших - 84 года.

Наибольшее число инфицированных приходится на долю столицы Хельсинки (4 278 человек).

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 212 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 4,3 млн человек, свыше 1,5 млн из них выздоровели, более 289 тыс. скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.