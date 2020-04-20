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В Финляндии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 98

​В Финляндии число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 98

В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 20 апреля всего 3 868 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 2 526 человек. 209 человек находились в больнице, из них 67 в реанимации, 98 умерли. Средний возраст погибших 82 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

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