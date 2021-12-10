В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20

В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии подтверждено 11 новых коронавирусных инфекций, вызванных вариантом "омикрон". Инфекции были зарегистрированы в районах Хельсинки и больничного округа Уусимаа, Южной Карелии и больничных округов Юго-Западной Финляндии и (города) Вааса", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 20 подтвержденных случаев штамма "омикрон".

В Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,5% населения, одной дозой - 87,2%, тремя дозами - 9%.