В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20

В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии подтверждено 11 новых коронавирусных инфекций, вызванных вариантом "омикрон". Инфекции были зарегистрированы в районах Хельсинки и больничного округа Уусимаа, Южной Карелии и больничных округов Юго-Западной Финляндии и (города) Вааса", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 20 подтвержденных случаев штамма "омикрон".
В Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,5% населения, одной дозой - 87,2%, тремя дозами - 9%.