В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев

Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.

Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, трансляция велась на сайте парламента.

Активисты несколько раз прокричали лозунги "Финляндия нарушает верховенство закона", "голосуйте за свои ценности" и "ни один человек не является незаконным".

Спикер парламента Юсси Халла-ахо попросил вывести из зала лиц, мешающих проведению заседания, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.

Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.