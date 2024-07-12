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В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев

В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.
Другие страны
12 июля 2024 г. 15:31
В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев

Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.

Как передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, трансляция велась на сайте парламента.

Активисты несколько раз прокричали лозунги "Финляндия нарушает верховенство закона", "голосуйте за свои ценности" и "ни один человек не является незаконным".

Спикер парламента Юсси Халла-ахо попросил вывести из зала лиц, мешающих проведению заседания, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.

Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.

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