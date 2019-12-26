В филиппинском городе объявлена бедственная ситуация из-за тайфуна

Бедственная ситуация объявлена в городе Миндоро на Филиппинах, где бушует тайфун "Урсула".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил мэр города Ромуло Фестин.

Режим бедственной ситуации на Филиппинах может быть объявлен на различных уровнях административного деления, начиная с города, говорится в указе национального совета по управлению и уменьшению последствий стихийных бедствий Филиппин от 17 июня 2019 года, опубликованного в официальной газете страны. Этот режим подразумевает особые меры для использования резервов, установление потолка цен на товары первой необходимости и другие меры.

Местные СМИ отмечают, что 58,4 тысячи человек были вынуждены переехать в эвакуационные центры. Из-за стихии были отменены 115 внутренних рейсов, а также морские поездки для 15,7 тысячи человек.

Напомним, что тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон, сообщается на сайте филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб.

По прогнозам синоптиков, тайфун покинет территорию Филиппин к вечеру 27 или 29 декабря.