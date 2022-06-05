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В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека

В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека По меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания.
Другие страны
5 июня 2022 г. 12:28
В Филадельфии в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье канал ABC.

По словам представителя полиции, несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц города в ночь на 5 июня.

Один из полицейских выстрелил в одного из нападавших, но неизвестно, задел ли его выстрелом. Нападавший бросил оружие и скрылся. Другие стрелки также скрылись.

Полиция просматривает материалы камер наблюдения в попытке установить личности и местонахождение нападавших.

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Версия на азербайджанском языке Filadelfiyada insanlara atəş açılıb, ölənlər var

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