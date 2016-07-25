В Филадельфии перед открытием съезда Демократической партии США прошла демонстрация протеста

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Акция протеста состоялась в Филадельфии перед открытием съезда Демократической партии США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, митинг был организован сторонниками независимого сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который уступил Клинтон на этапе праймериз в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов.

Несколько сотен человек, собравшихся на площади у здания городской мэрии, протестовали против кандидатуры Хиллари Клинтон.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором будет официально избран кандидат от партии в президенты пройдет с США с 25 по 28 июля.