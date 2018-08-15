В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя, злоумышленник задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета Philadelphia Inquirer.

По ее данным, нападавший попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка.

Двое сотрудников органов правопорядка, находившиеся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

Следствие выясняет мотивы действий преступника.