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    В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя, злоумышленник задержан.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета Philadelphia Inquirer.

    По ее данным, нападавший попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

    При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка.

    Двое сотрудников органов правопорядка, находившиеся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

    Следствие выясняет мотивы действий преступника.

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