В Филадельфии автомобиль сбил восемь человек

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В американской Филадельфии женщина въехала в толпу людей, в результате чего пострадали восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает NBC Philadelphia.

Инцидент произошел в районе, где проходила уличная вечеринка в честь Дня труда. Среди пострадавших, как уточняется, несколько пожилых людей и беременная женщина.

Очевидцы рассказали, что водитель не стала сигналить, предупреждая об опасности. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В полиции отметили, что женщине вменяется вождение в нетрезвом виде.