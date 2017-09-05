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    В Филадельфии автомобиль сбил восемь человек

    Инцидент произошел в районе, где проходила уличная вечеринка в честь Дня труда© Fotolia / Dominik Herz

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В американской Филадельфии женщина въехала в толпу людей, в результате чего пострадали восемь человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC Philadelphia.

    Инцидент произошел в районе, где проходила уличная вечеринка в честь Дня труда. Среди пострадавших, как уточняется, несколько пожилых людей и беременная женщина.

    Очевидцы рассказали, что водитель не стала сигналить, предупреждая об опасности. Все пострадавшие доставлены в больницу.

    В полиции отметили, что женщине вменяется вождение в нетрезвом виде.

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