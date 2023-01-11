В феврале в Киев приедет делегация ключевых еврокомиссаров

В начале февраля в Киеве состоится встреча членов консультативной группы ЕС с правительством Украины. В состав делегации войдут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Б

В начале февраля в Киеве состоится встреча членов консультативной группы ЕС с правительством Украины. В состав делегации войдут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, еврокомиссары.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила фон дер Ляйен изданию Politico.

По ее словам, с этой инициативой выступил комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

В Киев приедут примерно 10-15 уполномоченных, которые работают с украинскими документами - от торговли до цифровой политики. Цель визита состоит в дальнейшем углублении отношений и проявлении солидарности. "Это признание прогресса, которого Украина добивается на пути в Европу", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось о том, что саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.