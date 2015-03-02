В феврале в Ираке погибло более тысячи человек

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В феврале жертвами вооруженного насилия и терактов в Ираке стали 1103 человека. Более двух тысяч человек получили ранения. Как сообщает Report, такие цифры приводят в Миссии ООН по оказанию содействия Ираку.

Как подчеркивают в ООН, больше половины всех погибших в стране – 611 человек – это гражданские лица. Среди военных число погибших составляет 492 человека.

Самый тяжелый удар пришелся на Багдад, где за истекший месяц погибли 329 человек, 875 были ранены.

"Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" продолжают ежедневно совершать теракты, направленные против всех иракцев. Нас также беспокоят сообщения об убийствах из мести, которые совершают вооруженные группы на территориях, недавно освобожденных из-под контроля "ИГИЛ", - заявил специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке Николай Младенов.

Младенов подчеркнул, что справиться с "Исламским государством" исключительно военными методами невозможно. Он заявил о том, что иракцы должны достичь общенационального единства и примирения на основе конституционных принципов и при активном участии политических, религиозных и местных лидеров со всей страны.