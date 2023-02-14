В феврале Украина планирует привлечь от доноров более $2 млрд

В феврале Украина планируем привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд.

В феврале Украина планируем привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

"Хочу поблагодарить наших международных партнеров за постоянную финансовую помощь. В январе мы получили от Европейского Союза и США $4,2 млрд. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более $2 млрд. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину", - сказал Шмыгаль.