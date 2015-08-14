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    В Фергюсоне продлили режим чрезвычайного положения

    Режим ЧП продлен до пятницы в качестве превентивной меры

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти округа Сент-Луис в штате Миссури продлил режим чрезвычайного положения в городе Фергюсон и прилегающих районах еще на сутки, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    ЧП ввели в понедельник после недавних беспорядков во время памятных мероприятий, посвященных годовщине убийства чернокожего юноши Майкла Брауна. В ходе демонстрации шестеро ее участников открыли огонь по полиции.

    Прокуратура города предъявила обвинение в нападении 18-летнему чернокожему Тайрону Харрису, он пострадал в воскресной перестрелке и сейчас находится в критическом состоянии.

    Во вторник и среду в Фергюсоне было спокойно, полиция не произвела ни одного ареста. Как сообщается, режим ЧП продлен до пятницы в качестве превентивной меры. Он означает, что полиция округа официально берет на себя поддержание правопорядка в Фергюсоне, тогда как прежде за это отвечало местное полицейское отделение.

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