В Фергюсоне начался марш протеста до административного центра штата Миссури

Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, Мерконел уточнил, что за последние несколько дней по всей стране полиция несколько раз задерживала активистов, протестующих против решения присяжных не привлекать к суду белого полицейского Даррена Уилсона, застрелившего минувшим летом в Фергюсоне безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. Однако, заверил собеседник агентства, "в акциях принимают участие все больше и больше людей, движение становится общенациональным". При этом у Мерконела нет информации о том, проводились ли аресты в субботу в самом Фергюсоне.
В то же время, по данным других источников, число желающих дойти до Джефферсон-Сити не превышает 50 человек.
Участникам марша предстоит преодолеть пешком около 200 км, что предполагается сделать за 7 дней. Инициатором акции, получившей название "Поход за справедливостью", выступила Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), активисты которой намерены этим маршем привлечь внимание к "дискриминационному положению национальных меньшинств" в США.
News DepartmentАвтор новости
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