В ФБР намерены протестовать против увольнений из-за дела о штурме Капитолия

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США планируют в понедельник организовать протест против увольнений из-за причастности к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Агенты ФБР в панике, и протест бывших и действующих сотрудников в понедельник в главном управлении в Вашингтоне и в других штаб-квартирах находится на этапе планирования", - пишет издание.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы сообщал о том, что исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал Минюсту в содействии увольнению этих агентов. Дрискола попросили предоставить Минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам. При этом он согласился снять с должности восемь высокопоставленных агентов.

Отмечается, что из-за своей позиции Дрискол находится в шатком положении - неизвестно, удастся ли ему доработать до окончания срока его полномочий.